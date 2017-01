ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಹೊಸ ಎಪಿಲ್ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬುದು.

ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು " Next Stage " ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಚಲು " Delete/Add again " ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ " Next Stage " ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ One Time Password (OTP) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಸ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ " New Ration Card reques t " ನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

e-Ration Sub menu ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮುದ್ರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೈಟ್ ತೆರೆದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ htpp://ahara.kar.nic.in ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ e-servises menu ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ e-Ration Sub menu ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

