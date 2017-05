ಕೊಲೆಯಾದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮನೆಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೇಟಿ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಣಾಜೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯೇ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್‍ರಾಜ್ ರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.

English summary

Home minister Dr G Parameshwar visits Karthik Raj’s house in Mangaluru here on May 2nd. Karthik Raj, an engineering graduate murdered during his jogging routine on October 22, 2016 near Ganesh Mahal, Asaigoli.