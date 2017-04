ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ತಂತಿ ತಗಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಸಾವು

ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಪೈಪ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಹೈಟೆನ್ಶನ್ ತಂತಿ ತಗಲಿ ಕೊಣಾಜೆ ಅಡ್ಕರೆಪಡ್ಪು ನಿವಾಸಿ ಹಸೈನಾರ್ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಉಸ್ಮಾನ್ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 16:21 [IST]

English summary

A 20-year-old youth was died when he came in contact with high-tension wire while working on bore well pipeline at Kote-Beeri, outskirts of the Mangaluru city on Thursday mid night.