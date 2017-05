ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಬಾಂಬೆ-ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಸಾರಥಿಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಂ

ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಬಸ್ಸು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇರುವ ಪಡುವ ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ.

English summary

Mangaluru - Bombay Bus drivers sacrifice their life for the safely of the passengers. Though they are not paid well, they lose their sleep and health yet to earn their living and take care of their family.