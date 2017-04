ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ರೂ., ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಹಗಲು ದರೋಡೆ

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The scarcity of water in Mangaluru is now a privilege for Big Malls. Half liter water bottle of 10 Rs is now selling to 40 Rs in malls.