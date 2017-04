ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲವಾಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 480 ಬೀಟ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 88 ಎ ಎಸ್ ಐ ದರ್ಜೆಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 9:15 [IST]

English summary

For safety of Coastal district Mangaluru, Government has changed police beat system in the region.