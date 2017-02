ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ: 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿ - ಪಿಣರಾಯಿ

ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯ ಮೇಲಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ನಂತರ ಆಕ್ರೋಶಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್,'30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

"Goons has to sent jail within 30 days," it was the order of Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan to police, after the molestation on multilingual film actress in Kochi.