‘ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳ‌ ಸರದಾರ'ನಿಗೆ ಒಲಿದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ

ತೂಗು ಸೇತವೆಗಳ ಸರದಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಸುಳ್ಯದ ಗಿರೀಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by: ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ

English summary

The man of ‘Suspension Bridges’ Girish Bharadwaj got Padmashri award.