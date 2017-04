ಲೇ ಪಂಗಾ! ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಉಚಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ತರಬೇತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ತಮ್ಮ 'ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ'ಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಬಡ್ಡಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Former National Kabaddi player Gopinath of Mangaluru starts 40 days Kabaddi training camp for students of age 12-16 with the free of cost. Children from various place have thronged to experience the training of Gopinath.