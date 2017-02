ಮಂಗ್ಳೂರು ಬಂದ್ ವೇಳೆ ಬಸ್ ಗೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದಿದ್ದ ಐವರ ಬಂಧನ

ಸೌಹಾರ್ದ ರ್ಯಾಲಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಿದ್ದ ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Bantwala Town Police have succeeded in arresting five persons in connection with Stone pelted on KSRC buses during Kerela CM Pinayari Vijayans visit to Mangaluru.