ಕರಿಂಗಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಮಗ

ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಕರಿಂಗಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಮಗನೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಯ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 17:38 [IST]

English summary

A father murdered by son in Karingana village, Mudibidre, Dakshina Kannada district. Scooter raider died in an accident near Panambur customs office.