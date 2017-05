ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡೋ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ

27ರಂದು ಕೊಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೇ 28ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

People affected by endosulfan insecticides in Karnataka are planning a hunger protest on Saturday near Kokkada of Belthangady Talluk, Mangaluru, demanding better rehabilitation and compensation.