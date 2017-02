ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ಕ್ಕೆ ' ರಂಗಪಯಣ 2017'

ನಾಟಕ ಸಂಘ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜರ್ನಿ ಥೇಟರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ‘ರಂಗಪಯಣ 2017’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಫೆ 20ರ ಸೋಮವಾರ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

Dramatic association, St Aloysius College Mangaluru (Autonomous) in Collaboration with Journey Theatre Group, Mangalore presents ‘ Rangapayana 2017 on Feb 20 in college campus.