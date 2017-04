ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಭಕ್ತರು!

ಮಂಗಳವಾರ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಜತೆ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿರು.

English summary

Veteran Kannada actor Doddanna visited Bappanadu Temple, located in Mulki of Dakshina Kannada. Devotes rushed to take Selfie with the actor.