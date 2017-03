ಪುತ್ತೂರು: ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 17 ಲಕ್ಷ ರು ದಂಡ

ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 17 ಲಕ್ಚ ರು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಯು ಪುತ್ತೂರಿನ ಚೇತನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Dakshina Kannada Consumer dispute redressal forum has directed a private hospital to pay Rs 17,43,440 compensation to a patient to a who death pregnant woman due to medical negligence.