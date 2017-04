ಎಂಬಿಎನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಡಿಸೋಜಾ

ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರಾದ ಜಾಫ್ನಿ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಂಬಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Daphne D’Souza, hailing from Mangaluru, presently residing with her parents in Indiranagar, Bengaluru has secured Gold Medal in MBA from St.Joseph’s Institute of Management.