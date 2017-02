ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಪಿಎಫ್ಐ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ದ ಒಪ್ಪಿಗೆ

10ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 17) ರಂದು ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Mangaluru City Police permitted the Popular Front of India (PFI) to conduct a public program in Nehru Maidan on Friday subject to conditions. And also a case was filed against PFI organization in Ullala police station for not taking permission to hold the Unity March progaram.