ಉಜಿರೆ: ಸಾಂಕೇತಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 21ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಜ. 27ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ‘ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ’ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

English summary

Dakshina Kannada district Sahithya Sammelana 2017 scheduled to be held on Jan 27 to 29. Old books will be sold at discount rates.