ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದ ಕಾಗೆ ಕಾಟ!

ಬೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾಟಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಗೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೂ ಏನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Story first published: Friday, January 20, 2017, 9:09 [IST]

English summary

A crow that was fluttering over two chief ministers during an Rashtrakavi Govinda Pai memorial inauguration ceremony at created a stir when the bird's droppings fell on Karnataka chief minister Siddaramaiah at Manjeshwara.