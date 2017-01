ಮಂಗಳೂರು: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ, ಪತಿ ಸಾವು, ಪತ್ನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಪತಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದಿ ಪಾದಾಚಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 20:53 [IST]

English summary

A pedestrian died in a road accident in melkar, Bantwal talluk. Couple attempted to suicide near Uppinangady, Puttur talluk.