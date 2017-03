ಕೋಣ ತಿವಿದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು, ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ

ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೋಣವೊಂದು ತಿವಿದು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಮೀಪ ಪೆರ್ಮಾನು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 16:59 [IST]

English summary

Coolie attacked to death by wild Bison at Munjottie, Beltangady in Mangaluru. The deceased identified as Dumbaya Poojary (53).