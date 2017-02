ನಗರಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ

ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5ನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 3ರಲ್ಲಷ್ಟೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 16:02 [IST]

English summary

Congress won 5 out of 9 seats In the by-election to Puttur and Ullal City Corporations. BJP satisfied with only 3 seats in the election.