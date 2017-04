ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್‌ ರಾವ್‌ ಗೆ ಜಾಮೀನು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿರುವುದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೀಗ ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಾ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್‌ ರಾವ್‌ ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ

The Central Bureau of Investigation (CBI) court on Thursday granted bail to the lone accused in the Sowjanya rape and murder case. The order came after the High Court recently stayed further investigation into the case. The accused, Santosh Rao, was arrested four years ago.