ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್, 'ವೀರ ಕೇಸರಿ' ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್

ಜಗದೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವೀರ ಕೇಸರಿ ಎನ್ನುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಕೌಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಣಂಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 13:08 [IST]

English summary

A case has been registered in the Panambur police station against Veerakesari facebook page, in connection with the posting of disturbing messages on the suspicious death of Jagadish Suvarna.