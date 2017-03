ಕರಾವಳಿ ಧಗ ಧಗ: ತಂಪು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿದು ದೇಹ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಇಂದು ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳನೀರು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mangaluru is now under Burning heat. Mangaloreans are now hesitate to come out of their homes. Heavy heat has lead to higher demand for tender coconut and fruit juice in Mangaluru.