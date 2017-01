ಹೂತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಶವವನ್ನು ಎಳೆದು ತಿಂದ ನಾಯಿಗಳು

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡಂತಬೆಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವವೊಂದು ಆಡು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೂತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:17 [IST]

English summary

A dead body that was buried in a laterite stone quarry showed up on Sunday evening at Kadanthabettu of Manchi village of Mangaluru.