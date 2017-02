ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಾದರ್, ರಮಾನಾಥ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಪನಗದೀಕರಣದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ತಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೇ ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ರೈಲ್ವೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 9:50 [IST]

English summary

Minister U T Khadar and Ramanath Rai said that, they are unhappy with the 2017-18 Central government budget as it will not having new things.