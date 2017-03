'ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ'

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ-ಶಾಸಕ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 16:22 [IST]

English summary

BS Yeddyurappa is a liar. What moral rights does he have to talk about corruption, questioned by JDS leader, Soraba MLA Madhu Bangarappa at Managluru.