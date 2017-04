ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಲಯುದ್ಧ, ಮೇಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

BJP members stage protest against Mangalurur city corporation Mayor Kavita Sanil against scarcity of water. Though there is enough water in the dam the corporation is leaving water once in 2 days, angry members alleged.