"ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪ ನೀಡುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 16:13 [IST]

English summary

In response to the allegations of State BJP leader BS Yeddyurappa on Chief Minister Siddaramaiah recently, Karnataka JDS President H D Kumaraswami said that, ‘both parties paid money to their high commands,’ in JDS office, Mangaluru.