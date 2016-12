ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ, ಭಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಬಂಧನ

ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಭಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:06 [IST]

Umesh, Bajarangdal member arrested by Dharmasthala police in an attempt to rape minor girl.