ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಆಳ ನೋಡಿ ಇಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ

ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಬಾವಿಗಳ ಕೆಸರು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಹೆಚ್ಚದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಸರು ತೆಗೆಯುವುದೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

Extreme heat in Mangaluru has made the wells completely dry. Many workers who go to clean up the well have slipped and lost their life. Here are the suggestions to save the lives.