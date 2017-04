ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕಿ

ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅರ್ಚನಾ ದಾಸ್ ಎಂಬ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 14:59 [IST]

English summary

Bangles donated to Kasaragod Kumble Goliyadka school for development work, 7th class student Archana Das donated bangles on the occasion of school day.