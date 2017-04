ಮಂಗಳೂರು ಭಜರಂಗದಳದ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಶ್ಯಾಡೋ ಆರ್ಮೀಸ್’

'ಶ್ಯಾಡೋ ಆರ್ಮೀಸ್' ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಜರಂಗದಳದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bajrang Dal Sharan Pumpwell is making money through security agency, says book "Shadow Armies: Reporting on the fringe organizations and foot soldiers of Hindutva” by Dhirendra K Jha.