ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ 'ದೇವಸೇನಾ' ಅನುಷ್ಕಾ

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶನಿವಾರ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಜತೆಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈ ಇದ್ದರು

Written by: ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 21:00 [IST]

'Bahubali 2' actress Anushka Shetty visits Bappanadu Durga Parameshwari temple in Mulky on Saturday.

Other articles published on May 20, 2017