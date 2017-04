ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯೇ! ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಮಗು ಸಾವು

ಜಲೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಮರನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 9:22 [IST]

One year and two month old baby girl died after drinking kerosene accidentally here in Sajipamudu village of Bantwal, Mangaluru.