ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವ್ರತಧಾರಿ

ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿರುವ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಲದ ನವೀನ್ ಎನ್ನುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವ್ರತಧಾರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 19:28 [IST]

English summary

Ayyappa Swamy devotee Naveen arrives Mangaluru by padayatra thousand km from Kashmir. A kerela resident comes walking all the way from Kashmir and arrives at Mangaluru on Tuesday evening.