ಬಂಧಿತ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು?

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತಾವರ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 10, 2017, 14:45 [IST]

English summary

Arrested Sharp shooters who were arrested at Belagavi reveals of plan to murder Mangaluru Sri Ram Sene leader Prasad Attavar. The sharp shooters had planned to shoot Prasad Attvar at the surrounding of court on 15th Feb.