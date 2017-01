ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರುತ್ತಾರೆ..!

ರೈಲ್ವೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಗೆ ಅನುಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:04 [IST]

English summary

To address the on-board complaints of passengers, the Southern Railway has introduced ‘train captain’. Anoop Kumar is the first Train Captain on the Mangaluru Central-Chennai Central Super Fast Mail.