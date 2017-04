ಅಸ್ಪಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ & ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಶ್ಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 15 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರ ಫೋಟೋ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Amidst scarcity of water, forest officials cut down water pipes at Sullia during fire catch up at Makanji and now more than 15 families have no single drop of water. And in a revolutionary move group of people organized a Bhajan in Dalit homes.