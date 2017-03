ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಜೋಶಿಗೆ ಯುವ ಚೇತನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಸಂಘಟನೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬರಹ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬರಹದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಜೋಶಿಗೆ ಯುವ ಚೇತನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

English summary

Srigowri Joshi, a second year student in Mass Communications and Journalism (MCJ) in Alva's College has been chosen for Yuva Chetana -2017 award. A Bengaluru based Non-Governmental Organisation organized Positive journalism, effective writing and creative writing competition.