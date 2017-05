ಯತೀಂದ್ರ ಮೇಲಿನ ದೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಪಿತೂರಿ-ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದ ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕಾಪು ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

English summary

Allegations against my son Dr. Yathindra is proof-less said CM Siddaramaiah during his visit to Kapu MLA Vinay Kumar Sorake daughters wedding at T.M.A Pail Convention Centre here in Mangaluru on May 9th.