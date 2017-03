'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಠ

ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್' ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Rakshit Shetty who is floating in the success of Kirik Party will be in Nitte Institute of Communication college at 10:00am on March 14. And also he will address students on “Craft of Film Making”. An hour of interaction is open for students, general public and media.