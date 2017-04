ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೇಳಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಣಪನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ!

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬದಲು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ!

English summary

A man in Mangaluru got lord Ganesha's statue instead of Camera in flipkart! He had ordered A Nikon D 5-200 camera worth rupees 35,595.