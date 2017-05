ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವಿಷವಿಕ್ಕಿ ಮೀನು ಬೇಟೆ

ಎಂದ್ರಟ್ಟೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಶಿರ್ತಾಡಿ ಹಾಗೂ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸುಮಾರು 25 ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂದ್ರೆಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ನೀರೇ ಆಧಾರ. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೇ ವಿಷವಿಕ್ಕಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

English summary

A group of miscreants mix poison in the drinking water to catch fishes at Malladi village in Moodbidre, Mangaluru. This incident has put the villagers angry for such a cruel play.