ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರೋಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಕರೋಪಾಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾಲ್ವರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 14:35 [IST]

English summary

Four strange men killed a Gram Panchayat official in Karopadi village, Bantwala taluk, Mangaluru district. The reason for the murder is yet to be known