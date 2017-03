ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಸಾವು..!

ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 15:22 [IST]

English summary

A college lecturer dies by cat bite! A rare case took place in Uppinangadi, near Puttur taluk, Dakshin Kannada district. Rabies virus in her body makes her die, docters told.