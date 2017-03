ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಿಕಾಡಿನ ಅನೂಪ್ ಜೋಗಿ ಎಂಬ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 14:14 [IST]

A cameraman in a private channel Raped a minor girl in Mangaluru. The accused has been arrested by Koonaje police, case has been registerd