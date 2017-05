ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೈವ ಪೀಠ ಧ್ವಂಸ : ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರದ ಉರ್ವಾಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೮೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ದೈವದ ಪೀಠ ಹಾಗು ವೈದ್ಯನಾಥ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

80 years old temple destroyed by government officials at Urwa Store, Mangaluru for the construction of Ambedkar Bhavan. Without issuing any notice the officials have destroyed the temple says Temple Committee president Rohitaksha.