ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ ಕರಾಳ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೀಗ ಏಳು ವರ್ಷ

ಪ್ರಪಂಚದ ಜನತೆಯನ್ನೇ ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಆ ಕರಾಳ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 16:36 [IST]

English summary

Air India Express Flight 812 was a scheduled passenger service from Dubai to Mangalore, which, at around 06:30 IST on 22 May 2010, overshot the runway on landing, fell over a cliff, and caught fire, spreading wreckage across the surrounding hillside. Of the 160 passengers and six crew members on board, only eight passengers survived. This is the 7th year memory of the tragedy.